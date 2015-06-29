الإمارات تدين إغتيال النائب العام وتؤكد تضامنها مع مصر

أدانت دولة الإمارات العمل الإرهابي الذى إستهدف النائب العام المصرى المستشار هشام بركات، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر فى جهودها لدحر التطرف والإرهاب.

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان لها اليوم نشرته وكالة أنباء الإمارات”وام”، عن ثقتها التامة بأن تلك الجرائم الإرهابية “المقيتة” التى تهدف إلى الإخلال بالسلم الإجتماعي ونشر العنف لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، ولن تثني مصر عن مواصلة جهودها الحثيثة فى تحقيق الإستقرار ومكافحة الإرهاب”.

وأكدت الإمارات دعمها لكافة الجهود التى تقوم بها الشقيقة مصر لضمان الإستقرار والأمان. وأعربت عن صادق التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعباً ولأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم.