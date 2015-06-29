طبقا لقانون السلطة القضائية:المستشار على عمران قائما بأعمال النائب العام

أكد مصدر قضائى مطلع، أن قانون السلطة القضائية نص "فى حال تغيب النائب العام، يحل محله أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، وعليه سيقوم المستشار على عمران بأعمال النائب العام باعتباره أقدم المساعدين للمستشار هشام بركات الذى استشهد اليوم .

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المادة 189 من الدستور حددت اختيار من يتولى منصب النائب العام وتنص "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

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