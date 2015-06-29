نادى القضاة: كلنا النائب العام.. ومستمرون فى تنفيذ القانون ضد المجرمين

أكد المستشار حمدى عوض المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة وعضو المكتب الفنى لوزارة العدل، أن قضاة مصر لن يخشوا تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة والتى استشهد على إثرها المستشار هشام بركات النائب العام صباح اليوم، مشددا على أن كل قضاة مصر "هشام بركات"، معلنا عن أن جموع القضاة مستمرون فى تطبيق القانون.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360 " المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أن النائب العام كان يمتاز بحسن الخلق والتواضع الشديد وعاش بطلا ومات شهيدا.

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