حكومة العراق لليوم السابع:الجريمة الإرهابية بمصر جزء من منظومة عمل إقليمى

أدانت الحكومة العراقية حادث اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، مؤكدة أن ما حدث جريمة إرهابية تأتى فى إطار جزء من منظومة عمل إقليمى تقوم به التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وجهات متحالفة معه، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تعد عاملا محفزا لكل دول المنطقة للتنسيق والتعاون على كافة المستويات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية لمواجهة هذا الخطر الداهم.

وشدد المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية، الدكتور سعد الحديثى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع من العاصمة العراقية بغداد، مساء الاثنين، على ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المنطقة للحد من خطر الإرهاب، مؤكدا أن الجهد الداخلى لأى دولة من الدول لا يمكن أن يكون السبيل الوحيد للقضاء على خطر الإرهاب.

ودعا الحديثى لإيجاد منظومة عمل إقليمية للحد من ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا حادث اغتيال النائب العام المصرى يؤكد أنه لا يوجد شعب أو دولة بمنأى عن الخطر، وأن الإرهاب سيطال الجميع ولابد من العمل بشكل جماعى من قبل دول المنطقة لمواجهته.

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