جامعة المنصورة تنعى النائب العام: لن يثنى عزيمتنا من استكمال مسيرتهم

نعى مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وبحضور المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، ببالغ الحزن والأسى المستشار هشام بركات النائب العام، الذى استشهد إثر الحادث الإرهابى اليوم.

وتقدم أعضاء المجلس نيابة عن جموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التعازى والمواساة لذويه ولجموع الشعب المصرى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

كما أكد المجلس أن الإرهاب الغادر لن يثنى عزيمة المصريين من استكمال مسيرة استقرار الوطن، وسيظل الشعب المصرى صفا واحدا ضد قوى الإرهاب التى تهدف لضرب أمن واستقرار هذا الوطن، وأن القضاء فى مصر سيظل ميزان العدالة وصخرة قوية تحطم قوى الشر والإرهاب.