روسيا تدين بشدة اغتيال المستشار هشام بركات وتعلن تضامنها مع مصر

أادانت روسيا بشدة اغتيال النائب العام هشام بركات، اليوم الاثنين، مؤكدة أن ماحدث جريمة تم التخطيط لها.

وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان لها، أن ما حدث واضح تماماً أنه جريمة مخططة، وتؤكد روسيا على موقفها الرافض لجميع الأعمال الإرهابية، بغض النظر عن الدوافع التى توجه مدبريها ومنفذيها.

كما أعربت الوزارة الروسية عن استمرار التضامن مع شعب مصر فى حربه ضد التهديد العالمى الإرهابى ودعم جهود القيادة المصرية لتحقيق الاستقرار فى البلاد.

وكان قد استشهد النائب العام المستشار هشام بركات، متأثراً بإصابته فى التفجير الإرهابى الذى استهدف موكبه صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 9 آخرين.

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