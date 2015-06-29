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روسيا تدين بشدة اغتيال المستشار هشام بركات وتعلن تضامنها مع مصر

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روسيا تدين بشدة اغتيال المستشار هشام بركات وتعلن تضامنها مع مصر روسيا تدين بشدة اغتيال المستشار هشام بركات وتعلن تضامنها مع مصر
أادانت روسيا بشدة اغتيال النائب العام هشام بركات، اليوم الاثنين، مؤكدة أن ماحدث جريمة تم التخطيط لها.

وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان لها، أن ما حدث واضح تماماً أنه جريمة مخططة، وتؤكد روسيا على موقفها الرافض لجميع الأعمال الإرهابية، بغض النظر عن الدوافع التى توجه مدبريها ومنفذيها.

كما أعربت الوزارة الروسية عن استمرار التضامن مع شعب فى حربه ضد التهديد العالمى الإرهابى ودعم جهود القيادة المصرية لتحقيق الاستقرار فى البلاد.

وكان قد استشهد النائب العام المستشار هشام بركات، متأثراً بإصابته فى التفجير الإرهابى الذى استهدف موكبه صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 9 آخرين.
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>- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه
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- بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه
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- بالفيديو.. مرسى يطلق كلمة السر" بعلامة الذبح " بعد تفجير موكب النائب العام
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- القوات المسلحة تنعى النائب العام المستشار هشام بركات
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- أنباء عن اجتماع وشيك لمجلس الدفاع الوطنى لبحث تداعيات استشهاد النائب العام
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مصر 365

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