الجريدة الرسمية تنشر قرار إعلان الغد إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الاثنين، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار غدًا الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، فى الوزرات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال الخاص، ولا يطبق على امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن الامتحانات ستسير غدًا الثلاثاء بشكل طبيعى.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة، ويعمل به من تاريخ صدوره.



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