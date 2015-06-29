سلطنة عمان تدين اغتيال النائب العام

عبر الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الحكومة العمانية، الشديدة لعملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعبر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت في كل من دولة الكويت وجمهورية تونس، والهجوم على قافلة الإغاثة الإماراتية في الصومال.

وأعرب خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، عن التضامن والوقوف مع حكومات وشعوب هذه الدول، منوها بأن السلطنة سبق أن أصدرت بيانات إدانة حول العمليات الإرهابية في الكويت وتونس والصومال.

وتمنى أن توفق الدول العربية بأن نكون حازمين في مكافحة الإرهاب وفي ذات الوقت أن نكون مجدين وعمليين في مكافحة أسباب الإرهاب.

وطالبت الدول العربية، في ختام اجتماعهم الطارئ المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.