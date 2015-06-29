عمرو موسى: الإجراءات الاستثنائية لن تقض على الإرهاب

نعى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى، حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، الذي وقع صباح اليوم الأثنين، مؤكداً على أنه يجب ألا يثير هذا الحادث مشاعر الذعر أو الخوف لدى المواطنين.

وأضاف موسى في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الثلاثاء، أن البلاد تشهد حالياً حالة من التقدم، لا أحد ينكر ذلك، ولا يجب أبداً أن تقف مثل هذه الحوادث الخسيسية أمام مسيرة التقدم والتنمية في البلاد.

وتابع، على الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لمكافحة الإرهاب، موضحاً أنه لا ضرورة لإتخاذ إجراءات إستثنائية، لأنها لن تقضي على الإرهاب، وإنما لابد من إتخاذ الإجراءات المتفق عليها في مثل هذه الحوادث.