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مستشفيات جامعة الأزهر تقرر العمل بالطوارئ غدًا

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مستشفيات جامعة الأزهر تقرر العمل بالطوارئ غدًا مستشفيات جامعة الأزهر تقرر العمل بالطوارئ غدًا

29 يونيو 2015 | 10:03 مساءً

صورة أرشيفية

صرح الدكتور أحمد سليم مدير عام مستشفيات جامعة الأزهر ووكيل كلية الطب، أنه حرصًا من مستشفيات جامعة الأزهر على التفاعل مع الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد، فقد تقرر العمل بالطوارئ غدًا بمستشفى الحسين الجامعي ومستشفى باب الشعرية بكامل طاقمهما من أعضاء هيئة التدريس، بداية من نواب الأقسام الحرجة والمدرسين المساعدين الذي سيتواجدون بالطوارئ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى جميع الأساتذة الذين سيتواجدون في حال تم إستدعائهم بأقسام الحرجة والرعاية المركزة والعظام والقلب إضافة إلى أقسام أمراض الباطنة والعمليات والأطفال والمعامل بكامل طاقتها.

2015-06-29

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