موجز المحافظات.. 650 مليون جنيه قيمة تعويضات المنازل بمنطقة رفح العازلة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أنه أعلن مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء، أن إجمالى ما تم صرفه كقيمة لتعويضات للمرحلتين الأولى والثانية من المنطقة العازلة برفح للأهالى بلغ 650 مليون جنيه.

وتم صرف 285 مليون جنيه تعويضات للمرحلة الأولى والثانية 364 مليون جنيه، وتمت إزالة كل المنازل بهاتين المرحلتين.

وقررت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر هندى حبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شخص وإصابة 2 آخرين.

كما أمرت النيابة بإيداع الضابط المتهم داخل الحبس الخاص برجال الشرطة بمعسكر الأمن المركزى بعد تمام شفائه وخروجه من مستشفى الشرطة لإصابته.

وانفجرت عبوتان بدائيتا الصنع، وضعها مجهولون أسفل أبراج الكهرباء الضغط العالى بالطريق الصحراوى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية بنبان، ونجح خبراء المفرقعات فى تفكيك 10 أخريات، دون خسائر أو إصابات.

وأمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام، بتجديد حبس 11 إخوانيا، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، عن دخول تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى تسخين المياه بالمدن الجامعية بالجامعة.

جاء ذلك أثناء افتتاحه للمبنى الجديد بالمدن الجامعية بنين بمجمع الكليات بسبرباى، يرافقه الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسامة السنوسى مدير عام المدن الجامعية والتغذية، ومدير المركز الإعلامى بالجامعة، ومدير عام العلاقات العامة، واللواء حلمى سيف النصر مدير أمن الجامعة.

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