الاتحاد الاوروبى يؤكد التزامه بدعم مصر فى حربها ضد الارهاب

أكد الاتحاد الأوروبى التزامه بدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب وذلك عقب الحادث الارهابى الاثم الذى راح ضحيته المستشار هشام بركات النائب العام والذى وقع فى وقت سابق اليوم الاثنين.

كما عبر الاتحاد الاوروبى فى بيان صحفى صدر مساء اليوم الإثنين، عن تعازيه لأسرة الشهيد النائب العام المصرى الذى لقى حتفه إثر الهجوم الإرهابى.

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