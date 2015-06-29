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الاتحاد الاوروبى يؤكد التزامه بدعم مصر فى حربها ضد الارهاب

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الاتحاد الاوروبى يؤكد التزامه بدعم مصر فى حربها ضد الارهاب الاتحاد الاوروبى يؤكد التزامه بدعم مصر فى حربها ضد الارهاب
أكد الاتحاد الأوروبى التزامه بدعم فى حربها ضد الإرهاب وذلك عقب الحادث الارهابى الاثم الذى راح ضحيته المستشار هشام بركات النائب العام والذى وقع فى وقت سابق اليوم الاثنين.

كما عبر الاتحاد الاوروبى فى بيان صحفى صدر مساء اليوم الإثنين، عن تعازيه لأسرة الشهيد النائب العام المصرى الذى لقى حتفه إثر الهجوم الإرهابى.


>- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه
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- بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه
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- بالفيديو.. مرسى يطلق كلمة السر" بعلامة الذبح " بعد تفجير موكب النائب العام
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- القوات المسلحة تنعى النائب العام المستشار هشام بركات
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- أنباء عن اجتماع وشيك لمجلس الدفاع الوطنى لبحث تداعيات استشهاد النائب العام
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مصر 365

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