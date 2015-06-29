وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمراجعة خطط تأمين الشخصيات العامة

أفادت مصادر أمنية بأن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، يجتمع بمساعديه لقطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرى أمن القاهرة والجيزة ومدير الإدارة العامة للحراسات لمراجعة خطط تأمين الشخصيات العامة والمواقع الحيوية بالدولة.

ووفقًا ما أعلن عنه برنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر فضائية "mbc" مصر، نفت المصادر ما تردد بشأن إقالة اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة.

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