على جمعة لمغتالى النائب العام: الله ناصرنا وسنجتث ونتخلص من جرثومتكم

نعى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، شهيد الوطن المستشار هشام بركات بقوله “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ“، وقال فى بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى شهيد الوطن رجل القضاء المصرى العادل الذى لا يختلف على شجاعته ونزاهته أحد ولم يطعن فيه إلا خارجى مجرم أثيم.

وقال "ونحن إذ نعزى أنفسنا وعائلة البطل نرى أمام أعيننا كلماته التى لا تخرج إلا من قلب رجل يراقب ربه فى كل حركاته وسكناته عندما قال للرئيس عبد الفتاح السيسى: "ببساطة يافندم محدش هيكون معايا وأنا بتحاسب أدام ربنا"، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان وأخلفهم فيه خيرا".

وتابع: وأما رسالتى إلى المجرمين من الخوارج الإرهابيين الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة: هذا ليس بمستغرب منكم فتاريخكم مشوه بالقتل والاعتداء فأنتم من قتل القاضى الخازندار وأنتم من قتلتم النقراشى وغيرهما وانتصرت عليكم مصر وستنتصر هذه المرة أيضا بحول الله وقوته ، قال تعالى "سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ"، والله ناصرنا وسنجتث ونتخلص من جرثومتكم ، فاللهم احم مصر بلادنا وشعبها من كل سوء".

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