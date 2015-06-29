محافظ أسيوط ينعى النائب العام ويطالب الشعب بمساندة الجيش والشرطة

نعى المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، المستشار هشام بركات النائب العام، الذى استشهد إثر استهدافه اليوم من قبل الجماعات الإرهابية بعد مسيرة من العطاء قدم خلالها المثل والقدوة فى العمل وتطبيق القانون والعدالة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستنكر المحافظ فى تصريحات له الأعمال الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، مطالبا جموع الشعب المصرى بالوقوف صف واحد إلى جانب القوات المسلحة والشرطة للتصدى للمخربين، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.