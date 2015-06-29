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البحرين تدين اغتيال النائب العام وتؤكد دعمها لمصر

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البحرين تدين اغتيال النائب العام وتؤكد دعمها لمصر البحرين تدين اغتيال النائب العام وتؤكد دعمها لمصر
أدانت مملكة البحرين بشدة حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات إثر تفجير إرهابى استهدف موكبه وعدد من أعضاء الوفد المرافق له صباح اليوم الاثنين.

وأعربت البحرين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن خالص تعازيها ومواساتها لقيادة وشعبها "الشقيق" ولأسرة وذوى الشهيد، مشددة على أن هذا العمل "الإرهابى الدنيء" يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وجميع الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وأكدت البحرين دعمها ووقوفها إلى جانب مصر "الشقيقة"، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل الحفاظ على أمنها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التى تستهدف زعزعة استقرارها وتهديد سلامة مواطنيها، وتجدد موقفها الراسخ الرافض للإرهاب بكافه أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته والجهات التى تقف وراءه وتموله.

وطالبت البحرين، المجتمع الدولى ببذل المزيد من الجهد من أجل اجتثاث تلك الآفة الخطيرة التى تهدد جميع دول العالم دون استثناء.
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مصر 365

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