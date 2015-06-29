الإمارات تدين اغتيال النائب العام وتؤكد: نتضامن مع مصر فى دحر الإرهاب

أدانت دولة الإمارات، العمل الإرهابى الذى استهدف النائب العام المصرى المستشار هشام بركات، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر فى جهودها لدحر التطرف والإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان لها اليوم نشرته وكالة أنباء الإمارات"وام"، عن ثقتها التامة بأن تلك الجرائم الإرهابية "المقيتة" التى تهدف إلى الاخلال بالسلم الاجتماعى ونشر العنف لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، ولن تثنى مصر عن مواصلة جهودها الحثيثة فى تحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب".

وأكدت الإمارات دعمها لكافة الجهود التى تقوم بها مصر الشقيقة لضمان الاستقرار والأمان.

وأعربت عن صادق التعازى لمصر (قيادة وحكومة وشعبا) ولأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم.

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