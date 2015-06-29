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العبادى يحيل رئيس أركان الجيش العراقى للتقاعد

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العبادى يحيل رئيس أركان الجيش العراقى للتقاعد العبادى يحيل رئيس أركان الجيش العراقى للتقاعد
أحال رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى رئيس اركان الجيش على التقاعد، وهو ابرز ضابط ينحى منذ هجوم تنظيم الدولة الاسلامية قبل اكثر من عام، بحسب ما افاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاثنين.

وقال سعد الحديثى لوكالة فرانس برس "تمت احالة رئيس اركان الجيش (الفريق اول) بابكر زيبارى على التقاعد"، مشيرا إلى أن العبادى، القائد العام للقوات المسلحة، "هو الذى أصدر الامر" بذلك، بدون أن يقدم تفاصيل اضافية.
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