بالصور.. استكمال أعمال التجميل والتطوير بمداخل الإسماعيلية

قام محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية بمنطقة الطريق الدائرى والكيلو 5و4 ومدخل المحافظة من جهة الطريق الصحراوى الإسماعيلية – القاهرة – بورسعيد ومنطقة محور عز الدين على الطريق الصحراوى القاهرة – الاسماعيلية – بورسعيد، وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للشوارع والميادين والمحاور المرورية وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة وطلاء أعمدة الإنارة العامة على جانبى الطريق وطلاء البلدورات وتركيب كشافات الإضاءة الجديدة الموفرة للطاقة وإقامة نافورات جديدة وتزويد الجزيرة الوسطى للطريق الرئيسى بشبكة رى حديثة ورشاشات لرى المسطحات الخضراء.

صيانة المسطحات الخضراء

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة و الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعلى رجب نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الاسماعيلية وأحمد عبد الغفار رئيس جهاز التجميل والتطوير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

>

>

منطقة مدخل الاسماعيلية

وذلك استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية اليومية التى يقوم بها اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والذى يأتى فى إطار استعدادات محافظة الاسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخى والعالمى الكبير للافتتاح الأسطورى المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس القادم.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بجهود القائمين على العمل وخاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.



>

المحافظ اثناء الجولة



>

المحافظ والقيادات اثناء تفقد مدخل الاسماعيلية القاهرة



>

المحافظ فى جولة عند منطقة الكيلو 4,5



>

رئيس مدينة الاسماعيلية يشرح للمحافظ ماتم تم تنفيذه



>

المحافظ يطالب بسرعة الانتهاء من صيانة الطرق