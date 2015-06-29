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المحامى العام لنيابات البحيرة ينعى المستشار هشام بركات شهيد الواجب

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المحامى العام لنيابات البحيرة ينعى المستشار هشام بركات شهيد الواجب المحامى العام لنيابات البحيرة ينعى المستشار هشام بركات شهيد الواجب
أعرب المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور عن بالغ حزنه لاستشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام، فى الحادث الإرهابى الغاشم الذى اغتاله اليوم الاثنين، وقدم المحامى العام خالص التعازى لأسرة الشهيد وللشعب المصرى.

وأدان المستشار تامر شمة العمل الإرهابى الخسيس الذى استهدف النائب العام الشهيد، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين ولن تُثنى وشعبها العظيم على مواجهة الإرهاب وقوى التطرف الغاشم.

وأكد المحامى العام فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن قضاة مصر سيسيرون على درب النائب العام الشهيد، مشددًا على أن القضاء لا يخشون فى الله لومة لائم ولا يخشون أحدًا إلا الله، مشيرًا أن هذا الحادث الإرهابى الخسيس لن يثنيهم عن أداء رسالتهم وواجبهم نحو تطبيق القانون.

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مصر 365

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