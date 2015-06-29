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أمريكا تدين اغتيال المستشار هشام بركات وتؤكد وقوفها بجانب مصر ضد الإرهاب

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أمريكا تدين اغتيال المستشار هشام بركات وتؤكد وقوفها بجانب مصر ضد الإرهاب أمريكا تدين اغتيال المستشار هشام بركات وتؤكد وقوفها بجانب مصر ضد الإرهاب
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأثنين، أن البيت الأبيض أعلن إدانة أمريكا للهجوم الإرهابى الذى أودى بحياة النائب العام المصرى المستشار هشام بركات بالقاهرة .

وأدان البيت الأبيض، اليوم الأثنين، الهجوم بسيارة ملغومة أدى إلى استشهاد النائب العام المصرى المستشار هشام بركات، وأصاب 9 أشخاص آخرين لدى مرور موكبه بالقاهرة.

وقال البيت الأبيض، فى بيان "تقف الولايات المتحدة إلى جانب فى هذا الوقت الصعب حيث نواصل العمل معا لمحاربة وباء الإرهاب."
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