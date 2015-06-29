السجن من 3 سنوات إلى "المؤبد" لـ12 من أعضاء"الإرهابية" بدمياط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط اليوم12 من أنصار جماعة الإخوان بأحكام تباينت بين المؤبد والسجن 15 و3 سنوات فى القضية رقم 898 جنايات كفر سعد لسنة 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد إبراهيم العيسوى وهشام شريف الشريف، وأمانة سر عبد المعطى صبرى وشعبان شمس الدين.

ترجع أحداث القضية إلى أبريل 2014 عندما انضم المتهمون لتجمع واشتركوا وآخرون فى تجمهر واعتدوا على أشخاص وخربوا ممتلكات وأتلفوا سيارة ودراجة بخارية، وألقت قوة القبض على 12 منهم هم كل من: عبد الرحمن تيسير محمد عبد الله دبا ابن عضو مجلس شورى الإخوان هارب، وإبراهيم عثمان عبده عليوة، ومحمود محمد كمال حسن، وأحمد صفوت سليمان عيد الأدهم، ومازن محمد على غنيم، وشقيقه خالد، وعبد الناصر إبراهيم عطية أحمد، وخالد محمد خالد أبو العينين، وصابر صبرى إبراهيم محمد، ومحمد عبد الله دبا، ومحمد حسن حسنين مصطفى، ومحمد نشأت على خضر، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات عاقبت 9 منهم حضوريًا بالسجن 3 سنوات وواحد غيابيًا بالسجن المؤبد واثنين بالسجن 15 سنة.