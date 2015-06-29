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مدرب سموحة يكشف دور ' فلاشة الأهلي ' في معجزة المغرب التطواني

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مدرب سموحة يكشف دور ' فلاشة الأهلي ' في معجزة المغرب التطواني مدرب سموحة يكشف دور ' فلاشة الأهلي ' في معجزة المغرب التطواني

وجه ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة الشكر للنادي الأهلي بعد قيادته الفريق السكندري لفوز صعب على المغرب التطواني 3-2 في دوري أبطال إفريقيا.

وقال لقناة النهار : "أشكر النادي الأهلي وعلاء عبد الصادق الذي وفر لي فلاشة بها 3 مباريات لفريق المغرب التطواني".

وأضاف "شاهدت مباراتي التطواني مع الأهلي ولقاء آخر مع الجيش الملكي، وسهرت عليهم ليلة المباراة لدراسة نقاط القوة والضعف للفريق المغربي".

وأوضح "الفريق المغربي لديه 5 لاعبين مميزين في الناحية الهجومية، بينما يعد الظهيرين الأيمن والأيسر والمدافع السنغالي مرتضى فال نقطة ضعف واضحة".

وأتم "حاولت استغلال ذلك في أول 5 دقائق بالمباراة، ولكن دخل مرمانا هدف من أول ركلة حرة، ونجحنا في استغلال نقاط الضعف بالشوط الثاني".

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