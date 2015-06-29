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الزمالك يواجه أورلاندو بايرتس في الصيام

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الزمالك يواجه أورلاندو بايرتس في الصيام الزمالك يواجه أورلاندو بايرتس في الصيام

يضطر نادي الزمالك لتغيير موعد سفره إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دوري المجموعتين لكأس الكونفدرالية.

وأوضح حمادة أنور المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيسافر إلى جنوب إفريقيا يوم 7 يوليو المقبل، لعدم وجود رحلات سفر في اليوم التالي.

وأضاف لقناة النهار للرياضة أن الجهاز الفني فضل السفر قبل اللقاء بأربعة أيام نظرًا لضيق الوقت، وتفادي إرهاق اللاعبين، لأن الرحلة ستتضمن استقلال طائرة محلية.

وأشار إلى أن الفريق سيصل جنوب إفريقيا صباح يوم 8 يوليو، وسيتدرب على مدار يومين استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس.

وذكر أن المباراة ستقام الساعة الثالثة عصرًا، مؤكدًا أن اللاعبين سيلتزمون بالصيام.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية مناصفة مع أورلاندو بايرتس بعد فوزهما في الجولة الأولى بنتيجة واحدة 1-0 على الصفاقسي وليوبار.

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