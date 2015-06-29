الجونة يهدد بالانسحاب من الدوري لتفادي خطأه أمام الأهلي

لوح نادي الجونة بعدم استكمال بطولة الدوري في حالة عدم الموافقة على تعيين حكام أجانب لمباراته مع اتحاد الشرطة في الأسبوع 37 من المسابقة.

وقال أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة: "خاطبنا اتحاد الكرة منذ يوم 23 يونيو الماضي لتعيين حكام أجانب لمباراة الشرطة".

وأضاف الصحيفي "لائحة المسابقة تمنح جميع الأندية الحق لتعيين حكام أجانب سواء في مباراة تحديد بطل الدوري أو مباراة فاصلة على الهبوط".

وواصل لقناة النهار للرياضة "مباراة الجونة والشرطة ستحدد مصير 4 أندية أخرى بشأن البقاء في الدوري".

وتابع "لا أشكك في التحكيم المصري، ولكن أريد رفع الحرج عنهم، وسنتقبل قرارات الحكام الأجانب حتى لو كانت خاطئة".

وأشار "في حالة عدم الموافقة على تعيين حكم أجنبي، لن نخوض المباراة، لأننا لن نكرر الخطأ الذي وقعنا فيه خلال مباراة الأهلي".

وأوضح الصحيفي في ختام تصريحاته "لقد تم إقناعنا باستكمال مباراة الأهلي رغم وجود جماهير، وتم إقناعنا بأن اللائحة ستؤكد فوزنا باللقاء 2-0، ولكن لم يتم تنفيذ هذا البند".