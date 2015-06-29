أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الجونة يهدد بالانسحاب من الدوري لتفادي خطأه أمام الأهلي

Google+ Print
الجونة يهدد بالانسحاب من الدوري لتفادي خطأه أمام الأهلي الجونة يهدد بالانسحاب من الدوري لتفادي خطأه أمام الأهلي

لوح نادي الجونة بعدم استكمال بطولة الدوري في حالة عدم الموافقة على تعيين حكام أجانب لمباراته مع اتحاد الشرطة في الأسبوع 37 من المسابقة.

وقال أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة: "خاطبنا اتحاد الكرة منذ يوم 23 يونيو الماضي لتعيين حكام أجانب لمباراة الشرطة".

وأضاف الصحيفي "لائحة المسابقة تمنح جميع الأندية الحق لتعيين حكام أجانب سواء في مباراة تحديد بطل الدوري أو مباراة فاصلة على الهبوط".

وواصل لقناة النهار للرياضة "مباراة الجونة والشرطة ستحدد مصير 4 أندية أخرى بشأن البقاء في الدوري".

وتابع "لا أشكك في التحكيم المصري، ولكن أريد رفع الحرج عنهم، وسنتقبل قرارات الحكام الأجانب حتى لو كانت خاطئة".

وأشار "في حالة عدم الموافقة على تعيين حكم أجنبي، لن نخوض المباراة، لأننا لن نكرر الخطأ الذي وقعنا فيه خلال مباراة الأهلي".

وأوضح الصحيفي في ختام تصريحاته "لقد تم إقناعنا باستكمال مباراة الأهلي رغم وجود جماهير، وتم إقناعنا بأن اللائحة ستؤكد فوزنا باللقاء 2-0، ولكن لم يتم تنفيذ هذا البند".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع