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اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل الدوري بعد اغتيال النائب العام.. ولكن

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اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل الدوري بعد اغتيال النائب العام.. ولكن اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل الدوري بعد اغتيال النائب العام.. ولكن

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة عن عدم وجود نية لتأجيل مباريات الدوري المصري التي تستأنف يومي الأربعاء والخميس بعد اغتيال هشام بركات النائب العام المصري يوم الأثنين.

وتوفى النائب العام أثر انفجار ضخم في الموكب الذي يقله صباح اليوم.

وقال مصدر لـFilGoal.com يوم الأثنين: "لا توجد لدينا نية في تأجيل مباريات الدوري المصري حتى الآن".

وأضاف "سيكون هناك شارات سوداء يرتديها اللاعبون بجانب الوقوف دقيقة حداد قبيل انطلاق المباراة".

واستدرك "لكن إذا حدث أي أمر يخص التأجيل سيكون قرارا أمنيا وليس من اتحاد الكرة".

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