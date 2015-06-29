توقيع عقد رعاية بين هيئة تنشيط السياحة وبطلة العالم في التزحلق على الماء للترويج للسياحة المصرية

أكد وزير السياحة خالد رامى أهمية توظيف المشاهير فى الدعاية والترويج السياحى ، لافتاً إلى أن تعاقد هيئة تنشيط السياحة مع بطلة العالم فى التزحلق على المياه خلال العام الماضي، كانت لها نتائج جيدة تصب فى صالح إستعادة حركة السياحة الوافدة خاصة أن بولندا تُعد من الدول الواعدة سياحياً بالنسبة لمصر.

وقد شدد الوزير على أن الوزارة كما تولي مزيداً من الإهتمام بالسياحة الشاطئية والأنشطة المصاحبة لها فأنها لا تدخر جهداً في الترويج لمنتج السياحة الثقافية والسياحة النيلية خاصة فى الأقصر وأسوان بعد 4 سنوات من إنحسار الحركة السياحية.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن توقيع عقد الرعاية بين هيئة تنشيط السياحة الذى وقعة سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة وبطلة بولندا والعالم فى رياضة التزحلق على الماء كارولينا وينكوسكا، الذي وقعه وكيل البطلة وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري فى بولندا وغيرها من دول العالم، وذلك بحضور لفيف من ممثلي وسائل الإعلام البولندي.

وتضمنت وثيقة الرعاية حزمة آليات للترويج للمقصد السياحي المصري، من خلال قيام البطلة بإستخدام المعدات التى تحمل لوجو هيئة تنشيط السياحة وتثبيت اللوجو على المظلة ولوحات التزلج والملابس المهنية والسيارات التى تقوم بإستخدامها البطلة.

كما تضمن التعاقد، قيام البطلة بالإشتراك فى فعاليات جولة رابطي راكبي التزحلق على الأمواج وكأس فورد فى بولندا، بالإضافة إلى الإستفادة ترويجياً من أحداث الرياضات البحرية التى تنظم فى مصر، هذا فضلاً عن قيام البطلة بتصوير أفلام دعائية بمختلف المقاصد السياحية الشاطئية فى مصر والترويج لها من خلال جوجل واليوتيوب.

وقد تضمن التعاون إنتاج فيلم دعائى بقناة Discovery عن مصر وتنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين والصحفيين بالسوق البولندي لمصر للترويج لرياضة التزحلق على المياه.

ومن جانبها أعربت كارولينا وينكوسكا،عن سعادتها لتواجدها فى مصر وأن تعاقدها مع الجانب المصري العام الماضي أعطاها فرصة عظيمة فى إقامة بطولة عالمية بـ “سوما باي” بالغردقة، والتى تُعد أفضل المناطق لممارسة رياضة التزحلق على الماء.