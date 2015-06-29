أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

توقيع عقد رعاية بين هيئة تنشيط السياحة وبطلة العالم في التزحلق على الماء للترويج للسياحة المصرية

Google+ Print
توقيع عقد رعاية بين هيئة تنشيط السياحة وبطلة العالم في التزحلق على الماء للترويج للسياحة المصرية توقيع عقد رعاية بين هيئة تنشيط السياحة وبطلة العالم في التزحلق على الماء للترويج للسياحة المصرية

أثناء توقيع عقد الرعاية

أكد وزير السياحة خالد رامى أهمية توظيف المشاهير فى الدعاية والترويج السياحى ، لافتاً إلى أن تعاقد هيئة تنشيط السياحة مع بطلة العالم فى التزحلق على المياه خلال العام الماضي، كانت لها نتائج جيدة تصب فى صالح إستعادة حركة السياحة الوافدة خاصة أن بولندا تُعد من الدول الواعدة سياحياً بالنسبة لمصر.

وقد شدد الوزير على أن الوزارة كما تولي مزيداً من الإهتمام بالسياحة الشاطئية والأنشطة المصاحبة لها فأنها لا تدخر جهداً في الترويج لمنتج السياحة الثقافية والسياحة النيلية خاصة فى الأقصر وأسوان بعد 4 سنوات من إنحسار الحركة السياحية.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن توقيع عقد الرعاية بين هيئة تنشيط السياحة الذى وقعة سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة وبطلة بولندا والعالم فى التزحلق على الماء كارولينا وينكوسكا، الذي وقعه وكيل البطلة وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري فى بولندا وغيرها من دول العالم، وذلك بحضور لفيف من ممثلي وسائل الإعلام البولندي.

وتضمنت وثيقة الرعاية حزمة آليات للترويج للمقصد السياحي المصري، من خلال قيام البطلة بإستخدام المعدات التى تحمل لوجو هيئة تنشيط السياحة وتثبيت اللوجو على المظلة ولوحات التزلج والملابس المهنية والسيارات التى تقوم بإستخدامها البطلة.

كما تضمن التعاقد، قيام البطلة بالإشتراك فى فعاليات جولة رابطي راكبي التزحلق على الأمواج وكأس فورد فى بولندا، بالإضافة إلى الإستفادة ترويجياً من أحداث الرياضات البحرية التى تنظم فى ، هذا فضلاً عن قيام البطلة بتصوير أفلام دعائية بمختلف المقاصد السياحية الشاطئية فى مصر والترويج لها من خلال جوجل واليوتيوب.

وقد تضمن التعاون إنتاج فيلم دعائى بقناة Discovery عن مصر وتنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين والصحفيين بالسوق البولندي لمصر للترويج لرياضة التزحلق على المياه.

ومن جانبها أعربت كارولينا وينكوسكا،عن سعادتها لتواجدها فى مصر وأن تعاقدها مع الجانب المصري العام الماضي أعطاها فرصة عظيمة فى إقامة بطولة عالمية بـ “سوما باي” بالغردقة، والتى تُعد أفضل المناطق لممارسة رياضة التزحلق على الماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا