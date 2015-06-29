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زيارة «محلب» إلى أسوان اليوم اقتصرت على تفقد معبد أبوسمبل

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زيارة «محلب» إلى أسوان اليوم اقتصرت على تفقد معبد أبوسمبل زيارة «محلب» إلى أسوان اليوم اقتصرت على تفقد معبد أبوسمبل

جانب من زيارة المهندس ابراهيم محلب لمعبد ابو سمبل

اقتصرت زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء إلى محافظة أسوان اليوم علي زيارة معبد ابوسمبل فقط وعدم التمكن من زيارة اي موقع بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي بسبب حادث المستشار هشام بركات النائب العام ثم العودة سريعا الي القاهرة لمتابعة الموقف.

وصل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الي مطار ابوسمبل صباح اليوم ثم توجه الي معبد ابوسمبل للاطمئنان علي الاستعدادات الامنية بالمعبد والتقي مع عدد من السائحين الالمان والذين حرصوا علي التقاط عددا من الصور معه في ساحة المعبد واستمع لشرح من الاثري حسام عبود مدير اثار ابوسمبل حول معدلات السياحة القادمة للمعبد حاليا.
> كما تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم المركزية بالمعبد ثم توجه مباشرة عائدا الي مطار ابوسمبل للحاق بالرحلة رقم 420 المتجهة الي القاهرة بدون ان يزور اي موقع بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي.

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