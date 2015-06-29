نيابة سوهاج تحبس شخص 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة‎

أمر محمد شداد وكيل نيابة مركز سوهاج تحت إشراف المستشار أحمد عوض رئيس النيابة وسكرتارية مدحت عبد العال، بحبس المتهم فتحى – م – ض 55 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة “ترامادول”.

كانت المعلومات قد وردت إلى ضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 500 قرص من الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.