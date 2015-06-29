أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نيابة سوهاج تحبس شخص 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة‎

Google+ Print
نيابة سوهاج تحبس شخص 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة‎ نيابة سوهاج تحبس شخص 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة‎

أرشيفية

أمر محمد شداد وكيل نيابة مركز سوهاج تحت إشراف المستشار أحمد عوض رئيس النيابة وسكرتارية مدحت عبد العال، بحبس المتهم فتحى – م – ض 55 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة “ترامادول”.

كانت المعلومات قد وردت إلى ضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 500 قرص من الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا