“أوقاف السويس” تستنكر حادث اغتيال النائب العام

أصدرت مديرية الاوقاف بالسويس بيانا منذ لحظات تستنكر فيه نستنكر الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له موكب المستشار هشام بركات النائب العام صباح اليوم أثناء توجهه من منزله إلي مقر عمله مما أسفر عن إستشهاده وعدد من أفراد حراسته..

وقال البيان، إن هؤلاء الجناة لم يراعوا لله حرمه حيث استباحوا لأنفسهم الدماء التي حرمها الله تعالي حيث قال في كتابه الكريم”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”[سورة النساء:93]

واشار البيان، ان ان هولاء الجناة اردوا أن يفسدوا علي الناس فرحتهم بشهر رمضان المعظم ، مشيرا بانهم استباحوا

وأكد إننا جميع نقف أمام الإرهاب أيا كانت صورة، نسأل الله تعالي أن ينتقم من القتلة الأشرار و إن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومكر الماكرين.