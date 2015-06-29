السيسي يجتمع بوزير الشباب لاستعراض جهود تطوير مراكز الشباب

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الشباب والرياضة إستعرض الجهود المبذولة للنهوض بعمل الوزارة وإنشاء وتطوير مراكز الشباب، وفي مقدمتها مركز شباب الجزيرة الذي تم افتتاحه مؤخراً، فضلاً عن إنشاء الملاعب وحمامات السباحة في مختلف محافظات مصر، منوهاً إلى نجاح الوزارة في ترشيد الإنفاق وزيادة العوائد بما يساهم في تمويل عملية التطوير المنشودة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الشباب والرياضة في زيادة الوعي وتوظيف طاقات الشباب في الجوانب المفيدة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرصٍ للعمل وتشغيل الشباب، ولاسيما في مجال المنتجات اليدوية التقليدية مثل السجاد والحرير والجلود، وإقامة معارض لتسويقها.

كما ووجه السيسي بإنشاء مراكز جديدة للشباب، ولاسيما في صعيد مصر والمناطق النائية، وإستمرارية تطويرها لإستيعاب أعداد الشباب المتزايدة، كما شدد على الإهتمام بأوضاع الشباب في إطار جهود تنمية سيناء، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية في التجمعات العمرانية الجديدة التي سيتم إنشاؤها.

وإستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الإجتماع البرامج والأنشطة المختلفة، التي تقوم الوزارة بتنفيذها والإعداد لها، ومن بينها أسبوع شباب الجامعات في الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر القادم، والذي من المتوقع أن يشارك فيه سبعة آلاف رياضي.

كما إستعرض ملامح برنامج الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من قبائل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين والوادي الجديد والنوبة بأسوان، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام الدولة بكافة قطاعات الشباب في مختلف المناطق الجغرافية المصرية ولاسيما المناطق الأولى بالرعاية، ومن بينها المحافظات الحدودية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الشباب والرياضة أشار خلال اللقاء إلى برنامج ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف وإتحاد الإذاعة والتليفزيون طوال شهر رمضان المبارك بمركز شباب الجزيرة، وتتم إذاعته على القناة الأولى بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف والمفكرين والمثقفين والكُتّاب، وذلك لنشر قيم الإسلام السمحة ومحاربة فكر التطرف والإرهاب المُنافي لصحيح الدين، والمساهمة في جهود تصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة.

وفيما يتعلق بقطاع الرياضة، أشار السيد وزير الشباب والرياضة إلى تأهل سبعة لاعبين مصريين لأولمبياد ريو دي جانيرو بإعتبارهم من أبطال العالم، معرباً عن الأمل في أن يزيد هذا العدد إلى حوالي عشرين لاعباً خلال الفترة المقبلة لضمان التمثيل المشرف لمصر في دورة الألعاب الأولمبية القادمة. واستعرض الوزير كذلك جهود وزارة الشباب والرياضة فى إستعادة الهدوء للساحة الرياضية، مما سمح بإستكمال المسابقات فى الألعاب الرياضية المختلفة.