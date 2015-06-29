استمرار توقف العم في شركة “مصر إيران” بالسويس رغم صرف رواتب العمال

قال مصدر مسئول بإدارة شركة مصر آيران للغزل والنسيج بالسويس أن العمال قاموا بصرف رواتبهم عن شهر يونية صباح اليوم الأثنين.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الشركة والعمل مازال متوقف لحين صدور قرارات أدارية جديدة فى هذا الصدد.

كانت ادارة شركة مصر ايران بالسويس قررت الأثنين الماضي ، أعطاء جميع العاملين بها ويبلغ عددهم 2500 عامل اجازة اجبارية اعتبارا من مساء الاثنين ، بسبب قيام التأمينات الاجتماعية بالحجز على اموال الشركة بالبنوك الى جانب عدم توافر مستلزمات التشغيل ” أقطان “.

يذكر أن شركة مصر آيران تعاني منذ سنوات إلى أهمال ومشاكل أدارية وهو ما دفع العمال للاعتصام والاضراب ورفع مذكرات إلى رئيس الحكومة ووزير القوي العاملة للمطالبة بالتدخل وأنقاذ قلعة الغزل والنسيج بالسويس من الأنهيار وايقاف مسلسل أهدار المال العام ومحاولة تصفية الشركة وبيع اصولها وأرضيها بعد أن تم بيع مصيف العاملين بالسخنة.