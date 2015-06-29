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تونس: نتابع ما تعرض له المنصف المرزوقى من جانب الاحتلال الاسرائيلى

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تونس: نتابع ما تعرض له المنصف المرزوقى من جانب الاحتلال الاسرائيلى تونس: نتابع ما تعرض له المنصف المرزوقى من جانب الاحتلال الاسرائيلى
قال الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوى إن الرئاسة بصدد متابعة ما تعرض له المنصف المرزوقى ومن معه عن كثب، باعتباره رئيس الجمهورية السابق بالدرجة الأولى وكذلك مواطنا تونسيا على اثر قيام قوات الاحتلال الاسرائيلى باعتراض (أسطول الحرية 3 ) الذى يشارك فيه المرزوقى .

وأكد السيناوى ، فى تصريح اليوم ، أن رئاسة الجمهورية التونسية تؤمن بمفهوم الدولة وتهتم بسلامة مواطنيها ومن هذا المنطلق تحرص على سلامة المرزوقى .

تجدر الإشارة إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلى اعترضت فجر اليوم سفينة "مارينا" التابعة لأسطول الحرية 3 فى إطار حملة دولية لفك الحصار على قطاع غزة، بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف الجنسيات من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقى .

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