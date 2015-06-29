قيادات إخوانية يشمتون فى اغتيال النائب العام ويهددون: الاغتيالات ستطالكم

أظهر عدد من قيادات جماعة الإخوان الشماتة بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات اليوم، خلال انفجار إرهابى أمام منزله بمنطقة مصر الجديدة، يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تصدر فيه جماعة الإخوان أى بيانات تدين الحادث.

وهدد أحمد المغير الإخوانى والمعروف باسم رجل خيرت الشاطر النائب العام الجديد الذى سيتولى مكان "بركات" بنفس المصير، قائلا: "رسالة إلى النائب العام القادم مفخختك بانتظارك"، معلنا فرحته باغتيال النائب العام عن طريق التكبير، مهددا بعض المسئولين بأن "الاغتيالات ستطالهم".

ومن جانبه أعلن هانى السباعى القيادى التكفيرى اللاجئ بلندن فرحته قائلا :"نفرح ونسجد لله شكرا إذا أصيب أو هلك، أى النائب العام المصرى" مشيدا بشباب تحالف الإخوان الذى قام بالعملية بدلا من الهروب مثل قيادات الجماعة.

ومن ناحيته علق الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق على الحادث قائلا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "انتقل قاضى الأرض إلى قاضى السماء".

وبدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن اعلان الشماتة يدل على سلوك الإخوان، ومدى انعدام الشعورية لديهم، موضحا أن التنظيم يمر بأسوأ حالاته، وهذا يظهر على سلوك قياداتهم والتصرفات التى يسلكونها.

وأضاف النجار لـ"اليوم السابع" أن الشماتة ليست من الإسلام، وما فعله الإخوان أمر غير مقبول، وسيزيد من عزلتهم للشعب المصرى، خاصة بعد تبنى حركة المقاومة الشعبية الحادث وهذا أمر يدل على مدى خطوة التصرفات التى يقوم بها التنظيم.

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