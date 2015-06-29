مجموعة "بياجيه" الجديدة مستوحاة من الجمال الحادّ وسحر الريفييرا

احتفالاً بالشخصية المتحررة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تستعيد مجموعة مجوهرات Extremely Piaget حقبة بارزة من تاريخ الدار غنية بالابداع والتجديد تتميز بانفجار من الألوان والأشكال الجديدة، تمّ تعزيزها باستخدام موادّ نفيسة جداً كالماس والحجارة الكريمة الملونة والذهب الرائع. في تلك السنوات التي سادت فيها البهجة والابتكارات الجريئة، ترسّخت مكانة Piaget كعلامة تجارية اقتصر اختيارها على المشاهير والنخبة العالمية الذين يستمتعون بسحر الحياة على الريفييرا ويرتادون أمسياتها الرائعة بانتظام، والتي يُذكر بأن السيد "بياجيه" كان ينظّم بعضها شخصياً. ومن وحي تراثها الغني، جلبت مجموعة Piaget Mediterranean Garden الجديدة التفاتة عصرية إلى نمط الحياة الآسرة في الريفييرا حيث تطغى الأناقة على المناسبات الاحتفالية والأزياء. فتجسّد هذا التزاوج المتقن بين الحجارة البراقة وتقنيات الذهب المعقدة من خلال هذه التصاميم المفاجئة للمرأة العصرية والمتكلفة في الأناقة المتميزة المرتبطة بالحياة في منطقة البحر الابيض المتوسط منذ ستينيات القرن الماضي.

من وحي الجرأة التي أسرت الشخصيات الأكثر أناقة في ذلك العصر، تبعث مجموعة مجوهرات Mediterranean Garden جمال الورود المتفتحة وأشجار النخيل وشلالات المياه المتلألئة في أسلوب خاص بدار Piaget يجمع بإتقان الفنّ الراقي لصياغة الذهب والخبرة في ترصيع المجوهرات لابتكار تصاميم من المجوهرات المغرية. فقد انضمّ إلى مجموعة Piaget Rose، المستوحاة من شغف "إيـﭪ بياجيه" بملكة الأزهار، ابتكارات كثيرة ذات أشكال وألوان وتصاميم مدهشة. فالدقة والإبداعية اللتان استخدمتا لتشكيل الذهب وحبكه إضافة إلى الفنّ في ترصيع الحجارة الكريمة تضفي جميعها على كلّ جوهرة العمق والتألق بشكل كبير، كحديقة سرية مليئة بأشعة الشمس أو كأشعة رقيقة تنسدل من القمر الساحلي. ومع أجود أنواع التورمالين المستخرج من منطقة بارايبا البرازيلية والصفير الأزرق اللذين يعكسان بأناقة اللون الازرق لمياه البحار العميقة، يتجسّد نمط حياة الريفييرا الجامح تجسيداً تاماً.

تتميز هذه المجموعة باستخدام تقنيتين في صياغة المجوهرات تتقنهما الدار بخبرة عالية وهما لوي الذهب وتقطيع الحجارة في شكل ماركيز. وبعد الرواج الذي شهدته في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تواصل دار بياجيه تطويرهما عن طريق تطوير أساليب معقدة بشكل متزايد لبلوغ آفاق جديدة في الكمال والاتقان.

في عالم يعبق بالخيال وجمال الأزهار، تواصل الوردة المجسّدة للأنوثة والمصنوعة من الذهب والماس ممارسة سحرها. فتغري مجوهراتPiaget Mediterranean Garden ، المستوحاة من الحدائق الفاتنة المطلة على الريفييرا الغنية باخضرارها وأشجار النخيل والغار والورود، الناظر بتصاميمها المزخرفة بإتقان بالذهب والماس بتقطيع ماركيز وسط انفجار من الحجارة الملونة.

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