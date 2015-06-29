تفاصيل أنثوية تعنون مجموعات Resort 2016

قدمت أشهر الماركات العالمية تصاميمها لمجموعات الرحلات للموسم المقبل Resort 2016""، وقد ضمت هذه المجموعات العديد من التفاصيل الأنثوية التي عززت هذا الجانب الرقيق داخل كل سيدة، وفي هذا الموضوع نستعرض معك أجمل الاتجاهات من هذه المجموعات المعروضة.

· الكشكش

ظهر الكشكش في تصاميم مختلفة هذا الموسم، وقدمته أكثر من دار أزياء، فشاهدناه في إطلالات بسيطة وناعمة، وأخرى جريئة ومتجددة لتخرجي عن ستايلك المعتاد وتحصلي على لوك عصري مختلف.

شوهد الكشكش بشكل كبير في مجموعة Givenchy ومجموعة Lanvin ومجموعة Louis Vuitton وغيرها.

· ورود ملونة

زينت الورود العديد من تصاميم مجموعات الرحلات هذا العام، وجاءت على شكل طبعات صيفية جميلة أو بتركيبات وتطريزات بارزة بشكل أنيق كما في مجموعة Marchesa ومجموعة Alexander McQueen .

· الكسرات

تضفي الكسرات طابعاً أنثوياً ناعماً على إطلالتك، ويبدو أنها عادت كأحد أبرز اتجاهات مجموعات الرحلات 2016، إذ شوهدت في مجموعات دور الأزياء الشهيرة، مثل: Dior ، Oscar de la Renta، Valentino.

· اللون الوردي

هو الخيار الأول لإطلالة أنثوية أنيقة، وقد كان في مقدمة الاتجاهات المعروضة، وظهر هذا اللون بدرجاته الفاتحة في عدد من المجموعات، مثل: Chanel ، Versace، Jenny Packham .

شاهدي معنا أجمل التصاميم الأنثوية من مجموعات "Resort 2016".