شيخ الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالأقصر بنسبة نجاح 51.2%

إعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتيجة إمتحانات الشهادة الإبتدائية للعام الدراسى 2014 / 2015 بنسبة نجاح 51.2 %.

وقال الشيخ يسرى محمد كراع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أن عدد التلاميذ الذين تقدموا لإمتحانات الشهادة الإبتدائية 2384 تلميذا وتلميذة وبلغت نسبة النجاح 51.2 % .

وأن العشرة الأوائل هم كل من هدى سلطان أحمد من معهد الدير بإسنا بمجموع 613 درجة من المحموع الكلى 650 درجة وأحمد محمد ثروت من معهد الحرمين بمجموع 612 درجة وإيمان أحمد محمد ورويدا عرفة عيد من معهد الدير بإسنا بمجموع 604 درجة لكل منهما ومريم حسن محمد من معهد الحرمين بمجموع 601 درجة وأمانى محمد عبد العزيز من معهد فتيات الدير بمجموع 600 درجة وأميرة أحمد سيد من معهد الدير وأدم أحمد حسن من معهد الحرمين بمجموع 599 درجة لكل منهما وخالد أحمد عبد العال من معهد الدير بإسنا بمجموع 598 درجة ويوسف أحمد إسماعيل من الحرمين بمجموع 597 درجة وعبد الله جمال محمد من الحرمين بمجموع 594 درجة وميادة محمد إبراهيم من الحرمين الخاص بمجموع 593 درجة.