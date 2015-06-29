رئيس القضاء الأعلى يغادر مستشفى النزهة بعد إلقاء نظرة على جثمان بركات

- استشهاد النائب العام بعد ساعات من تفجير موكبه

>

غادر المستشار أحمد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للقضاء مستشفى النزهة الدولى بعد القائه لنظره الوداع على جسمان النائب العام المستشار هشام بركات، وكان بصحبته المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق بعد زيارة استغرقت ربع ساعة .

- بالفيديو.. انفراد .. لحظة إصابة النائب العام عقب استهداف موكبه

>

- بالفيديو.. مرسى يطلق كلمة السر" بعلامة الذبح " بعد تفجير موكب النائب العام

>

- القوات المسلحة تنعى النائب العام المستشار هشام بركات

>

- أنباء عن اجتماع وشيك لمجلس الدفاع الوطنى لبحث تداعيات استشهاد النائب العام

>