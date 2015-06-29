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رئيس القضاء الأعلى يغادر مستشفى النزهة بعد إلقاء نظرة على جثمان بركات

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رئيس القضاء الأعلى يغادر مستشفى النزهة بعد إلقاء نظرة على جثمان بركات رئيس القضاء الأعلى يغادر مستشفى النزهة بعد إلقاء نظرة على جثمان بركات
غادر المستشار أحمد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للقضاء مستشفى النزهة الدولى بعد القائه لنظره الوداع على جسمان النائب العام المستشار هشام بركات، وكان بصحبته المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق بعد زيارة استغرقت ربع ساعة .
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