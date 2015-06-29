بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم محمد مرسى بالمشاركة فى اغتيال النائب العام

تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ببلاغ عاجل للمستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد الرئيس المعزول محمد مرسى عيسى العياط، يتهمه بالمشاركة فى اغتيال الشهيد النائب العام.

وقال صبرى فى بلاغه : من الثابت أن محمد مرسى عيسى العياط كان يعلم علم اليقين عزم عناصر إرهابية القيام بعملية اغتيال الشهيد المرحوم هشام بركات النائب العام صباح اليوم، بل من الثابت قطعيا أنه كان من ضمن المخططين لارتكاب هذه العملية الإجرامية الخسيسة البشعة.

واعتبر البلاغ ان هذا الأمر اتضح جليا عندما ظهر محمد مرسى فى قفص الاتهام بجلسة اليوم أثناء محاكمته فى قضية تخابره مع قطر عندما كان يشير بعلامة الذبح داخل القفص بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.