السيسى يوجّه بإنشاء مراكز جديدة للشباب فى صعيد مصر والمناطق النائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.>وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الشباب والرياضة استعرض الجهود المبذولة للنهوض بعمل الوزارة وإنشاء وتطوير مراكز الشباب، وفى مقدمتها مركز شباب الجزيرة الذى تم افتتاحه مؤخرًا، فضلاً عن إنشاء الملاعب وحمامات السباحة فى مختلف محافظات مصر ، منوهًا على نجاح الوزارة فى ترشيد الإنفاق وزيادة العوائد بما يساهم فى تمويل عملية التطوير المنشودة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذى تقوم به مراكز الشباب والرياضة فى زيادة الوعى وتوظيف طاقات الشباب فى الجوانب المفيدة، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير فرصٍ للعمل وتشغيل الشباب، ولاسيما فى مجال المنتجات اليدوية التقليدية مثل السجاد والحرير والجلود، وإقامة معارض لتسويقها.

ووجّه الرئيس بإنشاء مراكز جديدة للشباب ولاسيما فى صعيد مصر والمناطق النائية، واستمرارية تطويرها لاستيعاب أعداد الشباب المتزايدة. كما شدد السيد الرئيس على الاهتمام بأوضاع الشباب فى إطار جهود تنمية سيناء، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية فى التجمعات العمرانية الجديدة التى سيتم إنشاؤها.

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع البرامج والأنشطة المختلفة التى تقوم الوزارة بتنفيذها والإعداد لها، ومن بينها أسبوع شباب الجامعات فى الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل، والذى من المتوقع أن يشارك فيه سبعة آلاف رياضى.

كما استعرض ملامح برنامج الشباب من أبناء الجيلين الثانى والثالث من قبائل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين والوادى الجديد والنوبة بأسوان، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار اهتمام الدولة بكافة قطاعات الشباب فى مختلف المناطق الجغرافية المصرية ولاسيما المناطق الأولى بالرعاية، ومن بينها المحافظات الحدودية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة أشار خلال اللقاء إلى برنامج ملتقى الفكر الإسلامى الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون طوال شهر رمضان المبارك بمركز شباب الجزيرة، وتتم إذاعته على القناة الأولى بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف والمفكرين والمثقفين والكُتّاب، وذلك لنشر قيم الإسلام السمحة ومحاربة فكر التطرف والإرهاب المُنافى لصحيح الدين، والمساهمة فى جهود تصويب الخطاب الدينى وتنقيته من الأفكار المغلوطة.

وفيما يتعلق بقطاع الرياضة، أشار وزير الشباب والرياضة إلى تأهُل سبعة لاعبين مصريين لأولمبياد ريو دى جانيرو باِعتبارهم من أبطال العالم، معربًا عن الأمل فى أن يزيد هذا العدد إلى حوالى عشرين لاعبًا خلال الفترة المقبلة لضمان التمثيل المشرف لمصر فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

واستعرض الوزير كذلك جهود وزارة الشباب والرياضة فى استعادة الهدوء للساحة الرياضية، مما سمح باستكمال المسابقات فى الألعاب الرياضية المختلفة.