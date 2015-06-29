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ضبط شخصين يروجان لبطاقات مواقع محظورة

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ضبط شخصين يروجان لبطاقات مواقع محظورة ضبط شخصين يروجان لبطاقات مواقع محظورة

تمكن قسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخصين يقومون بترويج بطاقات اتصال هاتفية تتصل بمواقع محظوره لأجراء مكالمات هاتفيه بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية بأن وردت معلومات من احد المصادر السرية تفيد عن قيام شخصين من الجنسية الآسيوية يقيمون بأحد الإمارات المجاورة ويحضرون بإستمرار الى إمارة رأس الخيمة لترويج هذه البطاقات على المحلات التجارية ليتم بيعها بشكل سري ، فتم اعداد كمين محكم لهم بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وضبطهم بحالة تلبس وبتفتيش مركبتهم ومحل اقامتهم تم العثور على مايقارب "1500" بطاقة تقدر قيمتها "ب 45 الف درهم" قاموا باحضارها من خارج الدولة لترويجها على المحلات في الدولة .

كما أهاب العقيد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية افراد المجتمع واصحاب المحلات التجارية بعدم تداول مثل هذه البطاقات لحمايتهم من المسائلة القانونية وابلاغ الشرطة فورا عن العصابات التي تحاول ترويجها .

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