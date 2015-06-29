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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المنخفضة على جنوب الجبال الشرقية بعد الظهر مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب.

الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 32 كم/ساعة بوجه عام  وتكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية - 10 - 22 كم / ساعة  مع اخر الليل والصباح الباكر. 

البحر .. خفيف إلى متوسط .. والموج بارتفاع من قدم الى قدمين وثلاثة اقدام قرب الساحل ومن 2 - 4 أقدام بالعمق.. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشر و52 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و20 دقيقة.
>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    41      28               75       15 .
> دبي                        39     29               70       15 .
> الشارقة                   40     29                60       15.
> عجمان                   39    29                70        15.
> أم القيوين                39     28                65       10 .
> رأس الخيمة              40    27                60        10 .
> الفجيرة                   41    33                 50       10.
> العين                     42     27                60       10 .
> ليوا                       43     28               60        10 .
> الرويس                  39     29               75        25 .
> السلع                    39     29                75       25.
> دلما                     40     30                75       30 .
> طنب الصغرى          36      31                80      35 .
> طنب الكبرى            36      31               80       35 .
> أبوموسى               37      31                75       30.

 

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