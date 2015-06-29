حزب التجمع يدين العملية الإرهابية التى أدت إلى إستشهاد النائب العام

أدان حزب التجمع الوطني التقدمي العملية الإرهابية الإجرامية، التي أدت إلى إستشهاد النائب العام المصري المستشار الجليل هشام بركات، إن هذه العملية الجبانة تؤكد من جديد على الطابع الإرهابي الأصيل لتنظيم الإخوان وجماعات التأسلم السياسي، حيث أنهم لا يخلطون فقط بين الدين والسياسة، بل يرفضون الإمتثال لإرادة الشعب المصري، الذى عبرت عنها ملايينه التى خرجت فى 30 يونيو 2013، رافضة سيطرة مكتب الإرشاد على الحكم، ورافضة لمخططهم فى أخونة الدولة والمجتمع المصري.

أضاف في بيانه أن تأتي هذه العملية الإرهابية الجديدة لتؤكد على هشاشة كل دعوات المصالحة مع بقايا وفلول تنظيم الإخوان وحلفائه الإرهابيين، فلا مصالحة مع الإرهابيين والقتلة، و قدم الحزب خالص عزايه للشعب المصري ولأسرة الراحل وللهيئة القضائية المصرية .