أخبار عاجلة

رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حزب التجمع يدين العملية الإرهابية التى أدت إلى إستشهاد النائب العام

Google+ Print
حزب التجمع يدين العملية الإرهابية التى أدت إلى إستشهاد النائب العام حزب التجمع يدين العملية الإرهابية التى أدت إلى إستشهاد النائب العام

أرشيفية

 

أدان حزب التجمع الوطني التقدمي العملية الإرهابية الإجرامية، التي أدت إلى إستشهاد النائب العام المصري المستشار الجليل هشام بركات، إن هذه العملية الجبانة تؤكد من جديد على الطابع الإرهابي الأصيل لتنظيم الإخوان وجماعات التأسلم السياسي، حيث أنهم لا يخلطون فقط بين الدين والسياسة، بل يرفضون الإمتثال لإرادة الشعب المصري، الذى عبرت عنها ملايينه التى خرجت فى 30 يونيو 2013، رافضة سيطرة مكتب الإرشاد على الحكم، ورافضة لمخططهم فى أخونة الدولة والمجتمع المصري.

أضاف في بيانه أن تأتي هذه العملية الإرهابية الجديدة لتؤكد على هشاشة كل دعوات المصالحة مع بقايا وفلول تنظيم الإخوان وحلفائه الإرهابيين، فلا مصالحة مع الإرهابيين والقتلة، و قدم الحزب  خالص عزايه للشعب المصري ولأسرة الراحل وللهيئة القضائية المصرية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا