الكنيسة الأرثوذكسية تنعي النائب العام.. وتُطالب بوقفة حازمة في مواجهة الإرهاب

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، شهيد الوطن المستشار هشام بركات النائب العام محامي الشعب الذي ينوب عنه في إرساء قواعد العدالة ودولة المواطنة، إثر الإعتداء الإرهابي الأثيم الذي تعرض له صباح اليوم، وتقف بكل قوة مع كافة القوي الوطنية دفاعاً عن هيبة وسلامة الدولة المصرية في لحظة حرجة تتزايد فيها المخاطر الإقليمية.

وطالبت الكنيسة فى بيان لها، من كل قوي السلام في المنطقة والعالم وقفة حازمة في مواجهة قوي التطرف والإرهاب التي تشيع العنف والدمار في كافة أرجاء المنطقة و العالم.

واختتمت بيانها بأن تعزى الكنيسة أسرته وأحبائه وأسرة القضاء المصري مصلين الي الله ان يحفظ مصر من كل شر.