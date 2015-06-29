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شيخ الأزهر ينعى النائب العام.. ويؤكد: دماؤه الطاهرة ترسم طريق المستقبل

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شيخ الأزهر ينعى النائب العام.. ويؤكد: دماؤه الطاهرة ترسم طريق المستقبل شيخ الأزهر ينعى النائب العام.. ويؤكد: دماؤه الطاهرة ترسم طريق المستقبل
نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، النائب العام المستشار هشام بركات، الذى اغتالته يد الغدر الآثمة إثر تفجير استهداف موكبه، صباح اليوم .

وأكد الأزهر الشريف فى بيان عن الإمام أن روح القاضى الشهيد المستشار هشام بركات لن تذهب سدى، فدماؤه الطاهرة تعطر أرض الوطن وترسم لنا طريق المستقبل فى هذه المرحلة الحرجة التى نقدم فيها جميعًا أرواحنا فداء لمصر وشعبها الأصيل .

وأضاف البيان أن الأزهر الشريف إذ يطالب الجهات المعنية بضرورة تعقب مرتكبى هذا العمل الإرهابى الجبان وتقديمهم للعدالة تمهيدًا للقصاص منهم جزاء ما ارتكبوه، فإنه يؤكد أن هؤلاء الخونة لن يفلتوا من عقاب الله الذى توعدهم باللعنة والخلود فى النار، يقول تعالى "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" (93) سورة النساء .

وقال الأزهر الشريف إن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى وإصراره على المضى قدمًا بوطننا نحو بر الأمان، فمصر كلها بشعبها وقياداتها وأزهرها تقفُ صفًا واحدًا من أجل اجتثاث هذا الإرهاب الغاشم وتخليص المجتمع من شروره .

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لمصر كلها قيادة وحكومة وشعبًا، كما تقدم بعزاء خالص لقضاة الأجلاء، ولأسرة الشهيد الذى قدم روحه فداء لهذا الوطن .
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مصر 365

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