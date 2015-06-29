الطب الشرعى:لجنة ثلاثية فحصت جثمان النائب العام وتسلم التقرير النهائى غدا

انتهت منذ قليل اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعى المنتقلة لمستشفى النزهة الدولى لتشريح جثمان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، مؤكدة أنه تم تشريح جثمانه لبيان أسباب الوفاة الرئيسية.

وأكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحث الرسمى للمصلحة، أنه لن يعلن عن أى إصابات تخص الشهيد النائب العام لحين اجتماع اللجنة الثلاثية ومناقشتها للإصابات الموجودة فى كل أنحاء جسده.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الانتهاء من التقرير النهائى الخاص بالنائب العام غدا الثلاثاء، وتسليمه للنيابة العامة وإعلانه لوسائل الإعلام، مضيفا أن اللجنة التقت الفريق الذى قام بعلاج المستشار هشام بركات فى لحظاته الأخيرة قبل وفاته، واطلعوا على التقرير الخاص به.

وأشار عبد الحميد إلى أن اللجنة ستبذل جهودها للانتهاء من تقريرها النهائى غدا، مضيفا أن اللجنة الثلاثية تضم الدكتور محمود أحمد على كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور هشام عبد الحميد مدير دار التشريح، والدكتور محمد صلاح الطبيب الشرعى الميدانى.

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