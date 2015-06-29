القوات العراقية المشتركة تحرر قضاء "بيجى" بالكامل من قبضة "داعش"

حررت القوات العراقية المشتركة قضاء "بيجي" بالكامل اليوم الاثنين من تنظيم"داعش" ، حيث سيطرت القوات الأمنية مدعومة بقوات الحشد الشعبى بشكل كامل على الشارع الرئيسى لمدينة بيجى، بعد تطهيره من العبوات الناسفة المزروعة على جانبيه من مسلحى التنظيم الإرهابى .

وقال متحدث باسم هيئة "الحشد الشعبي" النائب أحمد الأسدي، إنه تم تحرير قضاء "بيجي" بالكامل من قبضة داعش، مشيراً إلى أن نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدى المهندس أعلن عن تشكيل غرفة عمليات تحرير الموصل والتى تضم قوات الحشد الشعبى والقوات الأمنية وأبناء الموصل.

وقتلت القوات المشتركة ثلاثة مسلحين من داعش داخل مصفى "بيجي" -أكبر مصافى النفط بالعراق-، واستعادت السيطرة بشكل كامل على طريق تل "أبو جراد" المؤدى للمصفى.

على صعيد آخر، أشار مجلس محافظة الأنبار اليوم إلى أن عناصر "غير منضبطة" فى قوات "الحشد الشعبي" اعتدت على أحد شيوخ المحافظة بعد مداهمة منزله بقضاء الخالدية شرقى الرمادى.

وقال المجلس - فى بيان صحفى اليوم - إن محافظة الأنبار تدين وبشدة قيام عناصر غير منضبطة فى الحشد الشعبى بمداهمة منزل الشيخ خالد المحمدى - وهو أحد قيادات العشائر المتصدية لداعش فى مدينة الخالدية - والاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم.

وطالب المجلس رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى بطرد هذه العناصر من الأنبار، لأنهم يسيئون إلى سمعة قوات الحشد.. مشيراً إلى أن أبناء الأنبار يدينون هذه الأفعال وهى تتنافى مع تقاليد العشائر وتهين مشاعرها وكرامتها وهى مرفوضة بالمطلق - بحسب البيان-.