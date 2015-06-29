مجلس الجامعة العربية يدين استهداف النائب العام ويؤكد تضامنه مع مصر

أكد مجلس جامعة الدول العربية فى ختام اجتماعه الطارئ اليوم على مستوى المندوبين الدائمين الى ادانته الحازمة والكاملة للجريمة الارهابية الخسيسة والجبانة التى استهدفت المستشار هشام بركات النائب العام صباح اليوم وادت الى استشهاده.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجدد المجلس فى بيان اصدره فى ختام اجتماعه التأكيد على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة الى جانب مصر فى حربها ضد افة الارهاب وتأييده الكامل لجميع الاجراءات والتدابير التى تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا.
وأكد المجلس فى بيانه التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الارهابية وتقديم كافة اشكال الدعم لمصر والتضامن معها فى حربها ضد الارهاب .
كما اكد المجلس مجددا على مطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الارهاب الذى استفحل فى عدد من الدول العربية مما يشكل تهديدا للامن القومى العربى ويمثل خطرا داهما على السلم والامن الاقليميين والدوليين .