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مُنفّذ تفجير الكويت أوهم عائلته بالاعتكاف فى الحرمين الشريفين

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مُنفّذ تفجير الكويت أوهم عائلته بالاعتكاف فى الحرمين الشريفين مُنفّذ تفجير الكويت أوهم عائلته بالاعتكاف فى الحرمين الشريفين
أفادت أنباء صحفية سعودية اليوم الاثنين بأن السعودى فهد القباع مُنفّذ تفجير مسجد الامام الصادق الكويت أوهم عائلته بالاعتكاف والتنقل بين الحرمين الشريفين.

و ذكرت صحيفة "الوطن اونلاين" اليوم على موقعها الالكترونى أن "الانتحارى الذى فجر نفسه بجامع الإمام الصادق فى منطقة الصوابر بالكويت الجمعة الماضية، أوهم عائلته منذ بداية رمضان بأنه يتنقل بين الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة للاعتكاف والصيام".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أن منفذ التفجير يدعى فهد القباع البالغ من العمر 23 عاماً، غادر المملكة يوم الخميس الماضى جواً من الرياض إلى المنامة على رحلة طيران الخليج رقم (170) ولم تسجل له أى سفرات سابقة، ولم يسبق للجهات الأمنية التعامل معه فى أى قضايا لها علاقة بالإرهاب.

واسفر تفجير انتحارى بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالكويت عن مقتل 27 شخصا وإصابة و227 أخرين .
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