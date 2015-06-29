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البابا تواضروس يقطع زيارته لـ"وادى النطرون" بعد علمه باستشهاد النائب العام

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قطع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته إلى دير السيدة العذراء مريم براموس بوادى النطرون التى بدأها مساء أمس، وعاد إلى القاهرة عقب علمه باستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام.

كان البابا قد بدأ زيارة رعوية للدير، استقبله فيها الأنبا ايسوذورس رئيس دير براموس، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث ترأس البابا صلوات القداس الإلهى بالدير صباح اليوم، والتقى بعدد من رهبان وكهنة الدير.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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